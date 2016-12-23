Нардеп бідкається, що БПП - це партія влади, яка тепер нікому не потрібна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Вадатурський

На думку Андрія Вадатурського, членів президентської партії просто використали

Мультимільйонер Андрій Вадатурський вважає, що у БПП було багато людей з амбіціями, але їх не призначали на державні посадах та, по суті, використали. Натомість «керівні портфелі» отримували люди з інших політичних сил. Про це нардеп заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Тобто партія влади ніби є, у ній є люди, яких ми вважаємо гідними, а на посади ставлять зовсім інших, не з партії. Вийшло, що це така партія, яка ходить з прапорами, повітряними кульками та прибирає смітники, ото і все. Начебто партія влади, начебто партія Петра Порошенка, але за великим рахунком ця партія нікому не потрібна. Її та романтиків, які туди прийшли, по суті, використали», - сказав Вадатурський.

За словами політика, переломним моментом для миколаївського осередку БПП стали минулі місцеві вибори, а саме – квотний принцип при формуванні списку партії.

«Через усі ті квоти, вийшло так, що людей, які реально працювали, треба було прибрати, бо когось треба було завести», - заявив екс-керівник Миколаївського обласного осередку БПП.

Вадатурський озвучив, що 2015 року в список Блоку Петра Порошенка 30% кандидатів делегували нардепи, 30% - люди губернатора та 30% - керівник партії в Миколаївській області.

«А потім в останній момент, коли списки були сформовані, додалося ще 30% «Удару», - згадує політик. Він впевнений, що саме через запізніле об’єднання БПП та «Удару» був штучно створений конфлікт між партійцями.

Нагадаємо, до Верховної Ради Андрій Вадатурський потрапив як кандидат від БПП, вигравши вибори у 130-му окрузі на рідній Миколаївщині. Він увійшов до президентської фракції. Проте влітку минулого року депутат вийшов з лав партії.