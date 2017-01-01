Нардеп продемонстрував, як отримує задоволення від «кнопкодавства»
- Сьогодні, 12:49
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Розсилка
Андрій Шинькович
Нардеп спочатку голосує за себе, а потім виймає картку депутата-сусіда, вставляє у «гніздо» свого робочого місця і тисне кнопку
Народний депутат від БПП Андрій Шинькович «кнопкодавив» під час планерного засідання Верховної Ради 17 січня.
Відповідне відео потрапило у розпорядження «Незалежного громадського порталу».
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На ньому видно, як нардеп спочатку голосує за себе, а потім виймає картку депутата-сусіда, вставляє у «гніздо» свого робочого місця і тисне кнопку. При цьому Шинькович дуже задоволений своїми діями.
Це не перший факт порушення процедури особистого голосування депутатом.