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    Нардеп продемонстрував, як отримує задоволення від «кнопкодавства»

    • Сьогодні, 12:49
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    Андрій Шинькович
    Андрій Шинькович

    Нардеп спочатку голосує за себе, а потім виймає картку депутата-сусіда, вставляє у «гніздо» свого робочого місця і тисне кнопку

    Народний депутат від БПП Андрій Шинькович «кнопкодавив» під час планерного засідання Верховної Ради 17 січня.

    Відповідне відео потрапило у розпорядження «Незалежного громадського порталу».

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    На ньому видно, як нардеп спочатку голосує за себе, а потім виймає картку депутата-сусіда, вставляє у «гніздо» свого робочого місця і тисне кнопку. При цьому Шинькович дуже задоволений своїми діями.

    Це не перший факт порушення процедури особистого голосування депутатом.

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