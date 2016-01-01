Нардеп Соболєв назвав депутатів клептократами, що роздають подарунки олігархам

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Народний депутат Єгор Соболєв

Клептократична більшість сімнадцяту годину поспіль роздає подарунки олігархам та один одному, – зазначив Єгор Соболєв

Народний депутат Єгор Соболєв назвав на своїй сторінці у Facebook прийняття держбюджету «нічною гулянкою клептократів за гроші платників податків».

«Скасувати межу, до якої можна від імені держави влізати в борги? Будь ласка! В півтора рази знизити ренту з нафтовидобутку? Без проблем.Відмінити оподаткування обороту лотерей? Тримайте!», – зазначив Соболєв на своїй сторінці.

«О третій ночі я у розпачі сказав спікеру Андрію Парубію, що мені соромно за те, що я підтримав його обрання. За допомоги спікера клептократична більшість з Блоку Петра Порошенка, «Народного фронту», Радикальної партії та «Опозиційного блоку» збуджено і наполегливо голосуванням за голосуванням сімнадцяту годину поспіль роздає подарунки олігархам та один одному», – додав депутат.

Нагадаємо, дербюджет-2017 прийняли сьогодні.Експерти та нардепи розходяться в оцінках документа: одні у захваті від плідної роботи до ранку, інші хапаються за голову і називають бюджет безпрецедентним обкраданням людей бізнес-клубом «Рада».

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