Нардепи схвалили закон, який допоможе заочно засудити Януковича

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Цей закон дасть можливість провести розслідування 190 справ, повідомив Генпрокурор

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який необхідний для заочного засудження екс-президента Віктора Януковича.

Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутати.

«Цей закон дасть можливість провести розслідування 190 справ», - розповів Генеральний прокурор Юрій Луценко.

Законопроектом передбачається, зокрема продовжити термін досудового розслідування справ Генеральною прокуратурою.

При цьому з документу прибрано норму стосовно надсилання повістки через ЗМІ, а також збільшення терміну проведення розслідування до 18 місяців.

Раніше Луценко заявив, що закон зі змінами про заочне засудження діятиме до створення Державного бюро розслідувань.