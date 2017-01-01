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    Нардепи схвалили закон, який допоможе заочно засудити Януковича

    • Сьогодні, 12:40
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    Цей закон дасть можливість провести розслідування 190 справ, повідомив Генпрокурор

    Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який необхідний для заочного засудження екс-президента Віктора Януковича.

    Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутати.

    «Цей закон дасть можливість провести розслідування 190 справ», - розповів Генеральний прокурор Юрій Луценко.

    Законопроектом передбачається, зокрема продовжити термін досудового розслідування справ Генеральною прокуратурою.

    При цьому з документу прибрано норму стосовно надсилання повістки через ЗМІ, а також збільшення терміну проведення розслідування до 18 місяців.

    Раніше Луценко заявив, що закон зі змінами про заочне засудження діятиме до створення Державного бюро розслідувань.

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