Нардепи схвалили закон, який допоможе заочно засудити Януковича
- Сьогодні, 12:40
-
Розсилка
Цей закон дасть можливість провести розслідування 190 справ, повідомив Генпрокурор
Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який необхідний для заочного засудження екс-президента Віктора Януковича.
Відповідний законопроект підтримали 252 народних депутати.
«Цей закон дасть можливість провести розслідування 190 справ», - розповів Генеральний прокурор Юрій Луценко.
Законопроектом передбачається, зокрема продовжити термін досудового розслідування справ Генеральною прокуратурою.
При цьому з документу прибрано норму стосовно надсилання повістки через ЗМІ, а також збільшення терміну проведення розслідування до 18 місяців.
Раніше Луценко заявив, що закон зі змінами про заочне засудження діятиме до створення Державного бюро розслідувань.