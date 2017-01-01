Справу Януковича про держзраду може розглянути суд присяжних
- Сьогодні, 17:04
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Юрій Луценко зазначив, що Печерський райсуд Києва не може розглядати цю справу
Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає ймовірності того, що справу про державну зраду екс-президента Віктора Януковича може розглядати суд присяжних. Про це він повідомив сьогодні на брифінгу.
«Може виникнути питання і про суд присяжних. Нинішній закон дає таку можливість для захисту. Тому ми готові і до цього», - сказав Луценко.
Він зазначив, що у столиці є низка судів, готових проводити суди присяжних, є списки людей, які можуть бути у разі відповідного клопотання та рішення суду залучені до цього процесу.
Луценко повідомив, що Головна військова прокуратура направила до Печерського райсуду обвинувальний акт у справі про державну зраду Януковича, проте є очевидним, що цей суд не може розглядати дану справу.
«Наскільки нам відомо, Печерський суд цю справу розглядати не може, бо всі існуючі судді цього суду брали участь у розгляді наших клопотань у розгляді досудового слідства, санкціонуючи ту чи іншу слідчу дію. Закон забороняє таким слідчим суддям брати участь у розгляді», - сказав Луценко.
На його думку, цю справу буде перенаправлено до апеляційного суду міста Києва для вирішення підсудності, тобто того, який саме суд столиці буде обраний для розгляду цієї справи.
Джерело: Укрінформ