«Народний мер» Севастополя безперешкодно перевіз майно своєї компанії на материкову Україну, - Іслямов

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Один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер» Ленур Іслямов

Один з ініціаторів блокади Криму пригадав, як активісти зупинили чотири фури з майном компанії «народного мера» Севастополя

Власник телеканалу ATR, бізнесмен, один із засновників кримськотатарського батальйону «Аскер» Ленур Іслямов стверджує, що «народний мер Севастополя» Олексій Чалий безперешкодно перевіз майно своєї компанії на материкову Україну.

Таку думку Іслямов висловив в інтерв’ю «Главкому»

«Є, наприклад, така компанія «Таврида Електрик», підконтрольна Олексію Чалому. Ми, коли розпочали блокування, з митниці вивели чотири фури цієї компанії, які прямували до континентальної України з Криму. Рівно ніч ми змогли потримати ці автомобілі, не пропускаючи їх. Потім втрутилися правоохоронці, які в нас ці фури забрали. Документи, їх копії, з якими вони їхали, залишилися у блокувальників. У цих автівках було спецустаткування, яке Чалий вивозив на материк. Це робив саме Чалий, це його компанія, він нікому нічого не продавав. Куди ці машини поїхали, я не знаю. Вони просто зникли», - розповів один з ініціаторів блокади Криму.

Також він пригадав, як під час блокади активісти ловили автомобілі, у яких у дверях були схованки з наркотиками, проте правоохоронці ці машини знову «визволяли».

«Знаєте, у Чалого в Києві офіс був. Не знаю, чи залишився він чи ні. Але не він наш найголовніший ворог. Все ж таки головний наш ворог – це Путін. Чалий такий самий бовдур, який і інші, що займаються подібними справами», - додає Іслямов.

Один із засновників кримськотатарського батальйону стверджує, що наразі громадянське формування «Аскер» стоїть усередині контрольно-пропускних пунктів та слідкує щодо недопущення контрабанди.

«Як тільки виникає підозра, наші хлопці оглядають вантаж разом із прикордонною та митною службами, вони мають на це право. Тому відповідально заявляю, що контрабанди немає. Інколи окремих прикордонників ловлять на контрабанді, але жодного нашого аскерівця за руку не зловили на хабарах», - резюмував Іслямов.