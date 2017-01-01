NASA планує запустити зонд в атмосферу Сонця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сонце

Космічний зонд наблизиться до Сонця на мінімальну відстань – 6 млн кілометрів

Космічне агентство має намір запустити зонд, який зануриться в атмосферу Сонця.

Про це повідомляє NASA.

Головною метою місії, яка отримала назву Solar Probe Plus, буде збір інформації про сонячну активність. Передбачається, що це допоможе людям дізнаватися про спалахи на Сонці та магнітні бурі, що виникають на Землі.

Дослідники сподіваються, що зонд наблизиться до Сонця десь на 6 мільйонів кілометрів. Попередня місія до Сонця, яку виконував зонд Helios 2, відбулась на відстані в 43 мільйони кілометрів.

«Найбільш незвичайна технологія цієї місії – тепловий щит. Це екран з вуглепластика, товщиною 11,5 сантиметрів, який може витримувати температуру близько 1400 градусів за Цельсієм. Використання вуглецевого композиту дозволить нам зробити набагато більш складні заміри», – розповів один з розробників місії, астроном Бред Такер.

Бред також додав, що Solar Probe Plus планує вивчти частинки плазми поблизу Сонця, визначити структуру і динаміку магнітних полів в джерелах сонячного вітру.

Зонд упродовж семи років коригуватиме свою траєкторію, використовуючи для цього гравітаційне поле Венери. Поруч із нею він пройде сім разів, після чого наблизиться до Сонця на мінімальну відстань – 6 млн кілометрів.

Нагадаємо, астрономи NASA виявили 7 «землеподібних» планет навколо однієї зірки за межами Сонячної системи.

У квітні дослідники NASA заявили, що на супутнику Юпітера Європі і супутнику Сатурна Енцеладі є умови для існування життя.

Декілька тижнів тому вчені виявили у Сонячний системі новий місяць

Джерело: Укрінформ