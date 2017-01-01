Насіров попросив приїхати до суду голів САП і НАБУ – адвокат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання

Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

«Вже повідомили через представників…Вони мають приїхати», – сказав адвокат. Він не виключив, що буде озвучена «спільна заява» за наслідками такої зустрічі.

Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.