Насіров попросив приїхати до суду голів САП і НАБУ – адвокат
- Вчора, 23:54
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Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання
Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.
За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.
«Вже повідомили через представників…Вони мають приїхати», – сказав адвокат. Він не виключив, що буде озвучена «спільна заява» за наслідками такої зустрічі.
Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.