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    Насіров попросив приїхати до суду голів САП і НАБУ – адвокат

    • Вчора, 23:54
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    Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання

    Адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак повідомив, що Роман Насіров запросив прибути до Солом’янського райсуду Києва голів САП і НАБУ Назара Холодницького та Артема Ситника.

    За словами адвоката, Роман Насіров планує зробити офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

    «Вже повідомили через представників…Вони мають приїхати», – сказав адвокат. Він не виключив, що буде озвучена «спільна заява» за наслідками такої зустрічі.

    Зазначимо, що у Києві під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

    Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

    НАБУ Роман Насіров адвокат САП
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