У НАБУ не має нової підозри голові фіскальної служби Насірову

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З 2 березня Насіров підозрюється у вчиненні кримінального корупційного правопорушення в рамках розслідування так званої «газової справи»

Національне антикорупційне бюро України не має нової підозри відстороненому голові Держфіскальної служби України Роману Насірову.

Про це в ефірі Громадського повідомила речниця НАБУ Світлана Оліфіра.

За її словами, у НАБУ немає нової підозри, також вона не підтвердила інформацію щодо того, чи взагалі готується нова.

«З 2 березня Насіров підозрюється у вчиненні кримінального корупційного правопорушення в рамках розслідування так званої «газової справи». Іншої підозри поки немає», — сказала Оліфіра.

Крім того, речниця НАБУ не підтвердила інформацію і про те, що нова підозра могла б стосуватися «лондонських квартир» Насірова.

Нагадаємо, судове засідання у справі Насірова оголосило перерву на невизначений час через клопотання захисту про відвід судді Олексія Бобровника. Учасники суду не розходяться.

Група депутатів Верховної Ради обіцяє ініціювати кримінальне розслідування стосовно глави Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду.

2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова й оголосили йому підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), що спричинило шкоду державі на суму близько 2 млрд грн. Кабінет міністрів України усунув Насірова від виконання обов'язків глави ДФС на час проведення розслідування.