Справа Насірова: активісти зібрали акцію протесту під судом

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Фото: facebook.com/automaidan Акція протесту під Солом'янським судом

Активісти вимагають розблокувати роботу Солом’янського суду

Активісти у неділю заблокували виїзди з території Солом’янського райсуду Києва, де перебуває усунений з посади голови Державної фіскальної служби Роман Насіров.

Як повідомляє «Радіо Свобода», під будівлею суду о 19:00 розпочалася акція протесту.

Акивісти вимагають продовжити роботу суду й розглянути подання щодо обрання запобіжного заходу Роману Насірову. Участь в акції підтвердив, крім «Автомайдану», також «Центр протидії корупції».

До акції приєдналися люди з символікою Нацкорпусу, політики, зокрема так звані «молоді реформатори», екс-заступник генпрокурора Давід Сакварелідзе.

Нагадаємо, судове засідання у справі Насірова оголосило перерву на невизначений час через клопотання захисту про відвід судді Олексія Бобровника. Учасники суду не розходяться.

Група депутатів Верховної Ради обіцяє ініціювати кримінальне розслідування стосовно глави Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду.

2 березня детективи НАБУ затримали голову ДФС Романа Насірова й оголосили йому підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), що спричинило шкоду державі на суму близько 2 млрд грн. Кабінет міністрів України усунув Насірова від виконання обов'язків глави ДФС на час проведення розслідування.



