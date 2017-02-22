Насправді росіяни ставляться до Путіна неоднозначно, - соціолог

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Гудков констатує відносність так званої любові росіян до свого президента, навіть якщо і спостерігаються деякі ознаки культу особи

Сильний президент не такий важливий в очах росіян, стверджує російський соціолог, директор аналітичного центру Юрія Левади Лев Гудков, пише французька газета La Croix.

«Насправді економічна і соціальна стабільність - перш за все. Тим більше, що вона супроводжується новим сплеском гордості росіян за самих себе і за свою країну. Слід розуміти відносність їх так званої любові до Володимира Путіна, навіть якщо і спостерігаються деякі ознаки культу особи», - розповів соціолог.

За словами Гудкова, ставлення росіян до глави своєї держави сповнене суперечностей. «Їм подобаються його успіхи на міжнародній арені: гра на рівних з Вашингтоном, зростаючий вплив в міжнародних відносинах ... Однак його успіхи на внутрішній арені, як і раніше, куди скромніші, як це видно сьогодні після двох років кризи і рецесії», - стверджує Гудков.

Як повідомлялось, діяльність Володимира Путіна на посаді президента Росії схвалює 82% росіян.