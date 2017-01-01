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    Facebook заблокував сторінку радника Путіна з питань інтернету

    • Сьогодні, 22:47
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    Герман Клименко
    Герман Клименко

    «Бан» діятиме впродовж трьох днів

    Соціальна мережа Facebook на три дні заблокувала сторінку радника президента Росії з питань інтернету Германа Клименка.

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    Про це російський чиновник повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте».

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    За його словами, сторінку заблокували через скарги письменника і телеведучого Сталіка Ханкішиєва. В адміністрації Facebook блокування пояснили порушенням авторських прав.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні Держдума РФ підтримала заборону грошових переказів з Україною. Законопроектом пропонується встановити заборону на здійснення транскордонних переказів без відкриття банківського рахунку поза рамками платіжних систем, тобто між громадянами.

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