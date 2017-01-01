Facebook заблокував сторінку радника Путіна з питань інтернету

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Герман Клименко

«Бан» діятиме впродовж трьох днів

Соціальна мережа Facebook на три дні заблокувала сторінку радника президента Росії з питань інтернету Германа Клименка.

Про це російський чиновник повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі «ВКонтакте».

За його словами, сторінку заблокували через скарги письменника і телеведучого Сталіка Ханкішиєва. В адміністрації Facebook блокування пояснили порушенням авторських прав.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Держдума РФ підтримала заборону грошових переказів з Україною. Законопроектом пропонується встановити заборону на здійснення транскордонних переказів без відкриття банківського рахунку поза рамками платіжних систем, тобто між громадянами.