Путін підвищив генералів, причетних до війни в Сирії

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Сергій Рудськой

Російські генерали отримали нові військові звання

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про присвоєння військових звань кільком генералам і ряду інших військовослужбовців, які причетні до військової операції в Сирії. Про це повідомляє «РИА Новости».

Зокрема, начальник головного оперативного управління Генштабу генерал-лейтенант Сергій Рудськой став генерал-полковником. До аналогічного звання були підвищені колишній командувач російського угруповання в Сирії (в липні-грудні 2016 року) генерал-лейтенант Олександр Журавльов і начальник Національного центру оборони генерал-лейтенант Михайло Мізінцев. Командувач дальньою авіацією генерал-майор Сергій Кобилаш став генерал-лейтенантом.

Як зазначає ТАСС, Рудськой регулярно проводить брифінги для російських журналістів щодо ситуації в Сирії, Мізінцев налагоджує міжвідомчу роботу по організації дій російських військ Сирії.

Бомбардувальники Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160 дальньої авіації, якими командує Сергій Кобилаш, неодноразово завдавали авіаудари у Сирії.

Як відомо, в Сирії 16 лютого внаслідок підриву автомобіля на фугасі загинуло четверо російських військових. Разом з ними число смертей, офіційно визнаних Міноборони Росії, зросла до 29 осіб.

Раніше «Главком» повідомляв, що загиблий у Сирії російський розвідник раніше воював на Донбасі.