Наташа Корольова звинуватила СБУ у смерті своєї 94-річної бабусі

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Наташа Корольова

Співачка вважає, що якби не заборона на в’їзд артистки на територію України, її бабуся б іще пожила

Російська співачка Наташа Корольова вважає, що її 94-річна бабуся померла через заборону СБУ на в’їзд артистки на територію України. Про це вона розповіла російському виданню «Лайф».

За словами Корольової, її бабуся відчула себе погано, коли дізналася, що цілих п'ять років не зможе побачити рідну онуку.

«Вся ця ситуація, коли мені заборонили в'їзд, дуже підкосила бабусю. Так, вона була вже немолода, але міцна, все чекала, коли онучка приїде з концертом. Але не вийшло. Для неї це і був найсильніший удар. Ми довго не казали їй, але зрештою вона все одно дізналася. Думаю, що якби їй не сказали, вона б, можливо, ще пожила», – вважає співачка.

Нагадаємо, 12 жовтня громадянці Російської Федерації Наталії Поривай, відомій як Наташа Корольова, було заборонено в’їзд до України на 5 років. У середині грудня співачка подала позов до суду із проханням скасувати рішення Служби безпеки України про заборону їй в'їжджати на територію України.