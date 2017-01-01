Навального триматимуть за гратами до розгляду справи у суді
- Сьогодні, 20:25
-
Розсилка
Затриманий Олексій Навальний
Суд призначили на завтра, 27 березня
Російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали під час акції в центрі Москви, утримуватимуть до розгляду справи про адміністративне правопорушення, суд має відбутися у понеділок, передає Радіо Свобода.
За словами прес-секретаря Навалького Кіри Ярмиш, опозиціонера утримуватить до розгляду справи про адміністративне правопорушення.
За її даними, суд призначили на завтра, 27 березня.
Так, 26 березня у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.
Нагадаємо, кількість затриманих учасників акції проти корупції у Москві перевищила 500 осіб.Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки