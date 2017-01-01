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    Навального триматимуть за гратами до розгляду справи у суді

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    Затриманий Олексій Навальний
    Затриманий Олексій Навальний

    Суд призначили на завтра, 27 березня

    Російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали під час акції в центрі Москви, утримуватимуть до розгляду справи про адміністративне правопорушення, суд має відбутися у понеділок, передає Радіо Свобода.

    За словами прес-секретаря Навалького Кіри Ярмиш, опозиціонера утримуватить до розгляду справи про адміністративне правопорушення.

    За її даними, суд призначили на завтра, 27 березня.

    Так, 26 березня у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.

    Нагадаємо, кількість затриманих учасників акції проти корупції у Москві перевищила 500 осіб.

    Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки
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