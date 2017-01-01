Навального триматимуть за гратами до розгляду справи у суді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий Олексій Навальний

Суд призначили на завтра, 27 березня

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали під час акції в центрі Москви, утримуватимуть до розгляду справи про адміністративне правопорушення, суд має відбутися у понеділок, передає Радіо Свобода.

За словами прес-секретаря Навалького Кіри Ярмиш, опозиціонера утримуватить до розгляду справи про адміністративне правопорушення.

За її даними, суд призначили на завтра, 27 березня.

Так, 26 березня у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, кількість затриманих учасників акції проти корупції у Москві перевищила 500 осіб.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки