Навальному в Росії дали п’ять років умовно

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Засновника «Фонду боротьби з корупцією» і опозиціонера Олексія Навального засуджено у «справі «Кіровлісу» до п'яти років умовно

У Росії Ленінський райсуд Кірова визнав так званого опозиційного політика Олексія Навального і підприємця Петра Офіцерова винними у розтраті 16 мільйонів рублів ФГУП «Кіровліс». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Він засудив Навального до п'яти років позбавлення волі умовно, Офіцерова — до чотирьох років умовно. Крім цього, Навальний і Офіцерів повинні будуть сплатити штрафи по 500 тисяч рублів. Навальний вже заявив про намір оскаржити вирок. Навальний і Офіцеров свою провину не визнали та просили суд їх виправдати.

Слідство вважає, що Навальний і Офіцеров примусили держпідприємство «Кіровліс» продати за заниженою ціною Вятській лісовій компанії (ВЛК) 10 тисяч кубометрів лісу на суму 16 мільйонів рублів. Потім ВЛК, яку створив Петро Офіцеров, перепродала продукцію з націнкою. Обвинувачені свою провину заперечували і казали, що придбали продукцію на підставі договору за 15,5 млн рублів, а потім реалізували покупцям за 17 млн рублів. Видання зазначає, що вирок вступить в силу після апеляції.

«Згідно з чинним законодавством, якщо це станеться, то Навальний втратить право брати участь у президентських виборах 2018 року. На думку політика, перегляд справи потрібен був для того, щоб не допустити його до виборів, але незалежно від рішення суду він збирається продовжувати виборчу кампанію», - йдеться у статті.

Глава штабу Навального Леонід Волков зазначив, що вирок не повинен вплинути на кампанію Навального. Він також припустив, що порушення в новому вироку по справі «Кіровлісу» виявить ЄСПЛ.

Як повідомлялося раніше, Верховний суд Росії скасував вирок Навальному у справі «Кіровлісу», який робив неможливим його участь у президентських виборах. Навальний став відомим на хвилі протестів в РФ проти фальсифікації результатів виборів до Держдуми 4 грудня 2011 року.

Незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» створили рух «За чесні вибори», який координує діяльність опозиціонерів. Одним із популярних гасел опозиції, який придумав Навальний, стало гасло «Єдина Росія – партія шахраїв і злодіїв».

15 жовтня 2014 року Навальний заявив, що Крим - це частина Росії, і висловив упевненість у тому, що півострів залишиться у складі РФ.

«Крим зараз є частиною Російської Федерації. І давайте не будемо обманювати себе. І українцям я теж сильно раджу не обманювати себе. Він залишиться частиною Росії і більше ніколи в осяжному майбутньому не стане частиною України», - сказав Навальний.

Він додав, що навіть у разі обрання його президентом Росії Крим все одно не повернеться до складу України. «Крим - це що, бутерброд з ковбасою, чи що? Його туди-сюди повертати», - зазначив він. Раніше Навальний засуджував окупацію Криму Росією, називаючи це порушенням міжнародних домовленостей.