Назад у СРСР: у Севастополі парадом відзначили «День піонерії»

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Дитячий парад у Севастополі до «Дня піонерії»

Після параду розпочалася концертна програма для дітей та їхніх батьків

У п’ятницю, 19 травня, в окупованому Росією Севастополі відбувся щорічний дитячий парад, присвячений до «Дня піонерії». Майже третина школярів, які взяли участь у параді, була в армійській і флотській формі, а також у формі військ російського Міністерства надзвичайних ситуацій.

Парад почався приблизно о 10:00 за місцевим часом і тривав близько 45 хвилин. Його відкрили учні середніх шкіл міста, одягнені у військову форму. Після них пройшли середні школи у звичайній шкільній формі, які несли інтелектуальну символіку і гасла. Парад замикали спортивні школи, станція юних техніків та дитячо-юнацькі клуби міста.

Після закінчення шкільного параду, на Приморському бульварі на естраді Палацу дитинства і юності розпочалася концертна програма для дітей та їхніх батьків, яку можна було дивитися, пройшовши через двері-металошукачі і поліцейські патрулі.

Як відомо, 19 травня у часи СРСР відзначали День піонерії. В Російській Федерації і в наші дні у цей день в містах відбуваються заходи щодо прийому дітей в піонерську організацію.

Джерело: Крим.Реалії