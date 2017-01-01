Окупанти готують новий сюрприз кримчанам: хочуть переглянути право власності на землю

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У проекті закону вказується, що до 1 січня 2021 року права на ділянки і розташовану на них нерухомість можуть припинятися

Російська окупаційна влада Криму пропонуює припинити права власності на ділянки і нерухомість, оформлені Україною.

Про це пише газета «Комерсант».

ЗМІ пише, що у проекті закону вказується, що до 1 січня 2021 року права на ділянки і розташовану на них нерухомість можуть припинятися, якщо земля розміщена на території загального користування (парки, пляжі, об'єкти культурної спадщини, заповідники і т. д.), використовується не за цільовим призначенням.

Крім того, наголошується, що є землі, які були видані українськими держорганами в обхід законів України.

«Наприклад, посеред Лівадійського парку або в заповіднику може бути ділянка з будинком, і у власників є документи українських органів влади, які були видані в обхід українських же законів», – повідомила глава окупаційного комітету Держради Криму з майнових та земельних відносин Євгена Добриня.

При цьому газета цитує кримського юриста, який вважає, що таке рішення може призвести до соціальної напруженості в регіоні.

Регіональна влада сподіваються розчистити більшу частину майданчиків, де документація викликає сумніви, до 2021 року. За різними оцінками, загальна вартість ділянок, які підпадають під потенційне вилучення, перевищує $1 млрд.