НАЗК влаштує перевірку кандидатам у судді Верховного суду

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Рішення про перевірку прийняли на засідання НАЗК 12 січня

НАЗК проводитиме спеціальну перевірку кандидатів на посади суддів Верховного суду. Про це повідомила очільниця Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак.

Перевірка проходитиме за запитами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» та «Про судоустрій і статус суддів» та Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, в затвердженого постановою КМУ.

Рішення про перевірку достовірності відомостей, зазначених у декларації за 2015 рік, і яка здійснюватиметься з 1 січня 2017 року, було прийняте на вчорашньому засіданні Національного агентства.

Нагадаємо, до Верховного суду балотується снайпер із Харкова.