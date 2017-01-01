Названо українського політика року. Результати інтернет-опитування

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Екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі

Користувачі інтернету назвали найяскравішого політика 2016 року

Майже половина користувачів інтернету – 40% – назвали політиком 2016 року Михайла Саакашвілі. Такими стали результати опитування «Главкому», у якому взяли участь 76 тис. 418 осіб.

Крім того, 15% респондентів вважають політиком року, що минув, президента Петра Порошенка. Трохи менше – 12% - найяскравішим політиком-2016 назвали лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Ще 8% висловились на користь прем’єр-міністра Володимира Гройсмана. Замикає топ-5 найпопулярніших політиків минулого року опоблоківець Юрій Бойко.

По 4% голосів читачів «Главкома» набрали Андрій Садовий, Сергій Лещенко та Арсеній Яценюк. 3% респондентів назвали політиком 2016 року Олега Ляшка і ще 2% - спікера Андрія Парубія.

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