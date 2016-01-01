Борги перед народом. Топ-10 невиконаних обіцянок 2016 року

Віталій Єрмаков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко обіцяв в 2016 році звільнити Донбас від окупантів

Від звільненя Донбасу до виходу нашої збірної у плей-оф чемпіонату Європи з футболу

В Україні 2016 рік мав стати проривом одразу на кількох фронтах. Представники влади обіцяли зближення з Європою, успішну приватизацію, дорожню реформу і навіть деокупацію Донбасу. Однак нічого цього не сталося.

Не дотримувалися можновладці слова й у багатьох інших важливих питаннях. Частина обіцянок перекочувала у 2017-й. Про деякі ж і зовсім уже ніхто не згадує. Хоча ще недавно саме на них влада будувала собі імідж реформаторів і патріотів.

Хто ж не дотримав слова, даного українцям? Щоб відповісти на це питання, «Главком» зібрав найголовніші невиконані обіцянки за 2016 рік, дані першими особами держави, політиками та чиновниками.

1. Звільнення Донбасу від окупантів

Українські бійці на Донбасі

Хто обіцяв: Петро Порошенко (президент).

Статус обіцянки: відкладена на невизначений термін

У 2016 році Україна має відновити суверенітет над окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях – таку заяву минулого січня під час першої прес-конференції року зробив Петро Порошенко. Серед першочергових пріоритетів своєї діяльності президент назвав «забезпечення миру і повернення України в Донбас».

«У 2016 році має відбутися відновлення українського суверенітету над окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях. Боротьба за повернення Криму теж залишається пріоритетом в порядку денному. Ми запропонуємо створити міжнародний механізм по деокупації півострова», - сказав президент Петро Порошенко в ефірі 5 каналу.

Але проблема окупації, як Донбасу, так і Криму, так і не рушила з мертвої точки. Україна продовжує втрачати своїх захисників, а терористи та російські війська не збираються лишати захоплені території.

2. ЄС скасує візи для українців

Українці підтримують курс на євроінтеграцію

Хто обіцяв: Володимир Гройсман (прем'єр-міністр), Петро Порошенко.

Статус обіцянки: перенесено на 2017 рік.

Скасування віз з Європою для українців – один з головних піар-меседжів Петра Порошенка. Обіцяти народу безвіз президент почав ще в 2015-му. Близько року тому глава держави запевняв, що цьогоріч ЄС точно скасує візи для України.

Не втомлювався повторювати цю мантру Порошенко й у 2016-му. Але «заклинання» президента так і не допомогли. Європейські чиновники вкотре перенесли вирішення питання зі скасуванням віз – тепер на 2017-й.

Устиг «попіаритися» на візах і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. У березні 2016-го, ще на посаді спікера Верховної Ради, Гройсман в одному з телевізійних ток-шоу пообіцяв скасування віз до кінця року. При тому, що рішення цього питання на той момент не входило до його компетенції.

3. Економіка України зросте на 2,4%

Сільське господарство – одна з основних галузей економіки України

Хто обіцяв: Валерія Гонтарева (глава НБУ).

Статус обіцянки: не виконано.

Наприкінці 2015-го Валерія Гонтарева запевняла, що цей рік буде позитивним для економіки України. Потенціал зростання ВВП голова Національного банку оцінювала на рівні 2,4%. Але вже зрозуміло, що сподівання головного банкіра країни були занадто оптимістичними. Про це свідчить заява Володимира Гройсмана. Якщо вірити прем’єру, у 2016 році економіка країни підросла лише на 1,5%.

4. Буде сформовано Верховний суд

Будівля Верховного суду

Хто обіцяв: Петро Порошенко.

Статус обіцянки: перенесено на 2017 рік.

У червні Петро Порошенко офіційно заявив: до кінця 2016 року буде сформовано Верховний суд України.

«Вже наприкінці поточного року на конкурсній основі буде сформовано новий Верховний суд України. В конкурсі зможуть взяти участь і правники з-поза меж судової системи, і я закликаю їх зараз активно підключатися до реформи», – запевняв президент.

Але конкурс на посади суддів було оголошено лише 7 листопада. А перший етап відбору почався тільки у грудні. Переможців буде визначено у березні 2017 року.

5. Армія отримає танки «Оплот»

«Оплот» входить в ТОП-10 кращих танків світу

Хто обіцяв: Олександр Турчинов (секретар РНБО), Роман Романов (глава «Укроборонпрому»).

Статус обіцянки: перенесено на невизначений термін.

У грудні 2015-го секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов пообіцяв, що з нового року армія України отримає танки «Оплот». Це найсучасніша українська бойова машина, яка входить до десятки найкращих танків у світі.

«З нового року ми плануємо серйозні зміни у державному оборонному замовленні… і готуємося до поставок танків «Оплот». Це найсучасніший танк, вважається одним з найкращих», – казав Турчинов.

Згадував у планах на 2016 рік про «Оплот» і Роман Романов, голова «Укроборонпрому», державного концерну, до складу якого входить Харківський танковий завод. «Сучасна бронетехнiка, зокрема «Дозор-Б», танк «Оплот», БТР-4, модернiзований БТР-3, нова модифікація системи залпового вогню «Верба»... Ми повинні докласти максимум зусиль, аби вся ця техніка якнайшвидше потрапила на фронт», – заявляв Романов, коментуючи у грудні 2015-го найближчі плани.

Але 2016 рік скінчився, а ніяких «Оплотів» українські військові не отримали. Понад те, Україна ще навіть не «закрила» контракт із Таїландом. Нагадаємо, у 2011 році тайські військові замовили у України 49 «Оплотів». Станом на кінець 2016-го «Укроборонпром» передав Таїланду лише 20 машин. І, судячи з усього, доки харків’яни не виконають експортний контракт, жодних поставок «Оплотів» до ЗСУ не буде.

За словами представників державного концерну, всі танки для Таїланду мають виготовити до середини 2017 року.

6. «Укравтодор» буде ліквідовано

Дорожні роботи

Хто обіцяв: Роман Хміль (екс-глава автомобільного департаменту Міністерства інфраструктури).

Статус обіцянки: відкладено на невизначений термін.

Про ліквідацію «Укравтодору» активно говорили у команді колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Наприклад Роман Хміль, який у відомстві відповідав за дороги, запевняв: у 2016 році державна монополія припинить своє існування.

«Реформу буде проведено до кінця цього (2015-го. – «Главком») року і протягом 2015-2016 рр. звичний для нас «Укравтодор» перестане існувати. Буде створено нову Службу державних доріг України, яка, за задумом, повинна виконувати лише одну функцію – замовника послуг. У компанії працюватиме кілька сотень людей. А будівництво та обслуговування доріг піде на приватний конкурентний ринок», – розказував Хміль.

Але «Укравтодор» так і не ліквідували. А у грудні 2016-го у Кабміні заявили, що відмовляються від ліквідації держмонополії.

«7 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України скасував ліквідацію ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», – йшлося у повідомленні уряду. В Кабміні зазначали, що в процесі ліквідації компанії з'ясувалося, що її борги перевищують вартість, тому якби компанія припинила своє існування, це «спричинило б багато проблем в експлуатаційному утримані доріг».

7. Запустити до кінця року дорожню поліцію

Патрульна поліція

Хто обіцяв: Хатія Деканоїдзе (екс-глава Нацполіції).

Статус обіцянки: перенесено на 2017 рік.

У червні 2016-го голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе заявила, що до кінця року патрульна поліція з'явиться на всіх міжнародних трасах України. Але у році, що минає, цього так і не сталося. У грудні представники Міністерства внутрішніх справ уже запевнили, що поліція на всіх міжнародних трасах з’явиться лише у 2017 році.

До речі, дорожня поліція – не єдина обіцянка, яку не виконала Деканоїдзе. Влітку вона також запевняла, що не збирається йти у відставку. Але наприкінці року все-таки це зробила. Про причини свого звільнення Деканоїдзе розповіла в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

8. Передати поліції позашляховики Mitsubishi Outlander

Поліцейський Mitsubishi Outlander PHEV

Хто обіцяв: Арсен Аваков (міністр внутрішніх справ).

Статус обіцянки: перенесено на 2017 рік.

У липні 2016 року Арсен Аваков урочисто презентував нові поліцейські машини для патрульної служби – гібридні позашляховики Mitsubishi Outlander PHEV. Тоді міністр пообіцяв купити копам 651 машину. А перші гібриди передати Нацполіції восени.

Але тендер на закупівлю «Аутлендерів» відбувся лише наприкінці листопада. А поставки автівок почнуться тільки у новому році.

До речі, до самого тендера виникло багато питань. Про це читайте у статті «Главкома» «Мільярд в одні руки. Названо компанію, яка продасть 635 джипів Нацполіції».

9. Заробити на приватизації 30 млрд гривень

У 2016 році уряд не зміг продати ОПЗ

Хто обіцяв: Айварас Абромавичус (екс-міністр фінансів).

Статус обіцянки: перенесено на 2017 рік.

«2016-й буде роком великої приватизації. Перший крок буде зроблено з продажу Одеського припортового заводу. У нас уже є радники з Європи. Ми будемо проводити професійну приватизацію, а не ту, яку проводили наші попередники», – це заява тодішнього міністра економіки Айвараса Абромавичуса, яку він зробив ще 2015 року.

Загалом представники влади планували продати державного майна на 30 млрд гривень. Але жодного великого вдалого конкурсу минулого року провести не вдалося. А на ОПЗ досі не знайдено навіть потенційних покупців.

Понад те, держава торік не тільки не продала жодного великого підприємства, а й націоналізувала найбільший банк держави – Приватбанк, – який потребує більш ніж 100 мільярдів стабілізаційних вливань. Про те, звідки взялася така «дірка» в капіталі найвідомішого банку, читайте у статті «Главкома» «Націоналізація Приватбанку: 10 головних фактів, про які треба знати».

10. Вивести збірну України з футболу у плей-оф чемпіонату Європи

Андрій Ярмоленко, гравець збірної України з футболу

Хто обіцяв: Михайло Фоменко (екс-головний тренер).

Статус обіцянки: не виконано.

У грудні 2015 року головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко пообіцяв: українська команда вийде в плей-оф Євро-2016. Але цього не сталося. Понад те, гру наших футболістів було визнано провальною.

Виступ національної збірної був настільки поганим, що Фоменку довелося залишити крісло головного тренера. Його місце зайняв Андрій Шевченко.