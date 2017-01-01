НБУ адміністративними методами просуває власну платіжну систему «Простір» – ЗМІ

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На сьогодні «Простору» належить близько 1% ринку платіжних систем України

Національний банк України адміністративними методами просуває на ринок власну платіжну систему «Простір». При цьому в діях НБУ закладений конфлікт інтересів, оскільки, будучи власником «Простору», Нацбанк є одночасно і учасником, і регулятором ринку. Про це йдеться в статті, опублікованій виданням «Цензор.Нет».

На сьогодні «Простору» належить близько 1% ринку платіжних систем України. Решта 99% – в руках світових лідерів – компаній Visa і MasterCard. У планах Нацбанку довести частку ринку «Простору» до 30%.

Зокрема, в 2016 році було прийнято постанову уряду, що встановлює монополію держбанків на соціальні виплати та зарплати бюджетникам. Комерційні банки отримували право на такі виплати за умови емісії не менше 10% карт «Простору» від загальної кількості випущених карт. В результаті ухвалу було скасовано з причин невідповідності ринковим принципам.

У березні 2016 року Ощадбанк, згідно з іншою постановою уряду, отримав монополію на виплату пенсій та всіх соціальних платежів внутрішньо переміщеним особам. Для цих виплат передбачена емісія платіжних карт, і хоч в документі не вказується прямо, якій платіжній системі банк зобов'язаний надати перевагу, навіть негласного розпорядження НБУ було б достатньо, щоб керівництво Ощадбанку «добровільно» обрало саме «Простір».

У листопаді 2016 року у Верховній Раді було зареєстровано проект закону №5361, згідно з яким Державне казначейство України має отримати право емітувати картки національної платіжної системи, тобто «Простору», і нараховувати на них усі виплати в рамках бюджетної сфери.

Тим часом, як зазначається в статті, до «Простору» підключено всього 16 банків, а можливості цієї системи вкрай обмежені. Зокрема, картами цієї системи не можна розплачуватися за кордоном та на більшості сайтів в Україні. Також їх не приймає більшість роздрібних торгових мереж, мереж автозаправок і т.д. Карти «Простору», всупереч заявленій на сайті системи інформації, не мають безконтактної технології.

При цьому інформація про те, у скільки обходиться розвиток і просування системи «Простір» Нацбанку, на сьогоднішній день відсутня.

Просуванням системи «Простір» до недавнього часу займався Сергій Шацький, директор департаменту роздрібних платежів НБУ, якого в лютому цього року було затримано за звинуваченням у хабарництві. За даними Генпрокуратури, Шацький отримав хабар у розмірі 25 тис. доларів за реєстрацію платіжної системи «Платисервіс», повідомляє автор матеріалу.