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    Незважаючи на морози: у п’ятницю киянам пропонують їхати на роботу велосипедом

    • Сьогодні, 17:55
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    Учасників акції «Велосипедом на роботу» будуть чекати о 8:00 біля Лядських воріт на Майдані Незалежності

    У п'ятницю, 10 лютого, в Києві пройде акція «Велосипедом на роботу». Про це повідомляється на Facebook-сторінці Асоціації велосипедистів Києва, яка виступає організатором заходу.

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    Всіх бажаючих взяти участь в акції будуть чекати о 8:00 біля Лядських воріт на Майдані Незалежності.

    «Беремо термоси з кавою/чаєм і до чаю з розрахунку «для себе і друга». П'ємо каву і спілкуємося на Майдані з 08:00 до 09:30. Запрошуйте друзів, сусідів і колег приєднуватися. Домовляйтеся про місце зустрічі і збирайте невеликі групи. Приїжджайте всім офісом на роботу на велосипедах. Їхати разом - завжди веселіше і безпечніше», - сказано в повідомленні.

    Мета акції – продемонструвати, що клімат не є перепоною для велосипедистів. Також за допомогою цього заходу активісти хочуть привернути увагу київської влади до таких проблем, як відсутність велосипедної інфраструктури та неприбрані дороги в зимовий період. В цей день аналогічні акції проводяться по всьому світу.

    Зазначимо, за прогнозом Українського гідрометцентру, 9 лютого вночі в Києві очікується зниження температури до близько 20° морозу, вдень -10...-12°.

     

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