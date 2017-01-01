У Києві закриють на ремонт вихід станції метро «Лівобережна»

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Ремонтні роботи на станції почнуться із 18 лютого

З 18 лютого для проведення ремонту закривається вестибюль №2 станції «Лівобережна». Про це йдеться в повідомленні прес-служби комунального підприємства «Київський метрополітен».

«Це вихід до міської електрички, ринку або до McDs – хто як називає. По можливості сплануйте свої маршрути через інші станції. Хто користується виключно «Лівобережною», врахуйте, що знадобиться трохи більше часу», - йдеться в повідомленні.

Роботи триватимуть трохи більше місяця. Після чого цей вхід буде відкритий і закритий інший.

«Запустити оновлену станцію в звичайному режимі заплановано в кінці квітня», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на станції метро «Лівобережна» оновлять навігацію до Євробачення