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    У Києві закриють на ремонт вихід станції метро «Лівобережна»

    • Сьогодні, 17:30
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    Ремонтні роботи на станції почнуться із 18 лютого

    З 18 лютого для проведення ремонту закривається вестибюль №2 станції «Лівобережна». Про це йдеться в повідомленні прес-служби комунального підприємства «Київський метрополітен».

    «Це вихід до міської електрички, ринку або до McDs – хто як називає. По можливості сплануйте свої маршрути через інші станції. Хто користується виключно «Лівобережною», врахуйте, що знадобиться трохи більше часу», - йдеться в повідомленні.

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    Роботи триватимуть трохи більше місяця. Після чого цей вхід буде відкритий і закритий інший.

    «Запустити оновлену станцію в звичайному режимі заплановано в кінці квітня», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на станції метро «Лівобережна» оновлять навігацію до Євробачення

     

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