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Євген Червоненко

Євген Червоненко не зумів пройти конкурсний відбір на посаду голови Одеської ОДА

Після того, як звільнилося крісло керівника Одеської обласної державної адміністрації, не всі колишні чиновники готові змагатися за нього на відкритому конкурсі. От і Євген Червоненко, який свого часу встиг два роки покерувати Запорізькою областю та очолював Міністерство транспорту та зв’язку за президентства Віктора Ющенка, не зумів пройти конкурсний відбір.

Як повідомляє «24 канал», після оголошення результатів конкурсу Червоненко доволі гнівно висловився в бік комісії.

«То нехай ця країна горить вогнем. Я ще зароблю», – заявив він.

Червоненко переконує, що знав правильні відповіді на більшість питань, а в тих випадках, де він цього не знав, йому на допомогу могли б прийти юридичні управління.

Нагадаємо, 7 листопада на скликаній прес-конференції Міхеїл Саакашвілі заявив, що вирішив подати у відставку. 9 листопада президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі із займаної посади.

30 листопада президент оголосив конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської ОДА.

Після завершення другого етапу конкурсу на посаду голови Одеської облдержадміністрації, який у вівторок, 20 грудня, проводило Національне агентство з питань державної служби, у фінал вийшло 5 претендентів із 31 зареєстрованого.

Згодом було оголошено переможця конкурсу. Ним став Максим Степанов, який досі працював на посаді директора державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна».