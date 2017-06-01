Незабаром РФ розпадеться і вибачиться перед Україною – російський опозиціонер

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Костянтин Боровий, російський опозиціонер

Зараз робиться все можливе для розпаду Росії, вважає Костянтин Боровий

Лідер російської опозиційної політичної партії «Западный выбор» Костянтин Боровий переконаний, що у середньостроковій перспективі розпад Російської Федерації неминучий.

Таку думку він висловив в інтерв'ю «Апострофу».

«Сьогодні ми знаємо, що це станеться досить швидко. Зараз робиться все можливе для розпаду Росії. Ймовірність дуже велика. Я сподіваюся, що це відбудеться за нашого життя», - заявив Боровий.

За його словами, тільки після цього Росія вибачиться перед Україною, Грузією, країнами Балтії та народам Кавказу.

«Можливо, якщо залишатися в рамках визначень, то це може і не статися, тому що Росія перестане існувати. Думаю, що Україні будуть принесені вибачення, і почнеться відновлення нормальних відносин між Україною та новою Росією, де імперіалістів і чекістів не буде», - додав політик.