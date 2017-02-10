Німеччина відмовила Генпрокуратурі в екстрадиції Онищенка

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Олександр Онищенко

Німецький суд відмовив видати Олександра Онищенка з двох цілком очевидних причин, - адвокат нардепа-втікача

Німецький суд відмовив Генпрокуратурі України в екстрадиції нардепа-втікача Олександра Онищенка. Це випливає з документу, який публікує «Апостроф».

Захисник Онищенка адвокат Олег Іщенко це рішення прокоментував так: «Німецький суд відмовив видати Олександра Онищенка з двох цілком очевидних причин. Перша - українські правоохоронці досі не можуть надати хоч якихось доказів вчинення самого факту злочину в рамках так званої «газової справи». А друга причина - немає ніяких доказів причетності саме Онищенка до цього міфічного злочину. Говорячи юридичною мовою, німецький суд не бачить складу злочину».

Як повідомлялось, директор НАБУ Артем Ситник прокоментував другу порцію «плівок Онищенка». Він також назвав дату завершення слідства у першій частині справи Онищенка.