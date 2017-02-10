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    Німеччина відмовила Генпрокуратурі в екстрадиції Онищенка

    • Сьогодні, 17:46
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    Олександр Онищенко
    Олександр Онищенко

    Німецький суд відмовив видати Олександра Онищенка з двох цілком очевидних причин, - адвокат нардепа-втікача

    Німецький суд відмовив Генпрокуратурі України в екстрадиції нардепа-втікача Олександра Онищенка. Це випливає з документу, який публікує «Апостроф»

    Захисник Онищенка адвокат Олег Іщенко це рішення прокоментував так: «Німецький суд відмовив видати Олександра Онищенка з двох цілком очевидних причин. Перша - українські правоохоронці досі не можуть надати хоч якихось доказів вчинення самого факту злочину в рамках так званої «газової справи». А друга причина - немає ніяких доказів причетності саме Онищенка до цього міфічного злочину. Говорячи юридичною мовою, німецький суд не бачить складу злочину».

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    Як повідомлялось, директор НАБУ Артем Ситник прокоментував другу порцію «плівок Онищенка». Він також назвав дату завершення слідства у першій частині справи Онищенка.

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