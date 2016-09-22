Ситник назвав дату завершення слідства у першій частині справи Онищенка

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Артем Ситник

Онищенка підозрюють у скоєнні низки злочинів

Національне антикорупційне бюро України планує завершити досудове розслідування першої частини справи народного депутата Олександра Онищенка у понеділок, 13 лютого. Про це під час брифінгу повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«У понеділок уже перша частина цієї справи, яка стосується тих фігурантів, які встановлені і перебувають під вартою чи під іншими запобіжними заходами, по цій справі планується оголошення про закінчення (досудового розслідування – ред.) фігурантам і початок знайомлення фігурантів справи з матеріалами і подальшу передачу справи до суду», - сказав Ситник.

Нагадаємо, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня ц.р. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня ц.р. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко покинув територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.