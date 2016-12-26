Нищук анонсував дату повернення скіфського золота в Україну

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Міністр культури Євген Нищук

Одразу після повернення колекції, її планують виставити в одному з музеїв столиці

Після рішення Окружного суду Амстердама, який вирішив повернути Україні скіфське золото, фактично стародавні коштовності повернуться додому не раніше другої половини, а то і кінця 2017 року. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив міністр культури України Євген Нищук.

Урядовець зазначив, що його відомство стежить за ситуацією, зокрема, за тим, чи буде подаватись апеляція, чи ні.

«Сподіваємось, що точка неповернення вже пройдена. Опонентам суд дає три місяці на апеляцію. Потім можливо будуть ще оскарження. Також підготовка до повернення теж займе час. За нашими підрахунками, якщо не буде довгої тяганини, то у другій половині наступного року або навіть наприкінці 2017-го ми сподіваємось отримати наші скарби», – наголосив Нищук.

Він повідомив, що одразу після повернення колекції, її планують виставити в одному з музеїв столиці.

«Ми брали на себе зобов’язання, що ці коштовності мають тимчасово зберігатись в історичному музеї, допоки після деокупації вони не повернуться до Криму», – сказав міністр культури.

Нагадаємо, в Україні готуються прийняти колекцію із музеїв анексованого Криму, котрі за рішенням суду Амстердаму, мають повернути Україні. У музеї тепер шукають, де розмістити понад 500 експонатів, яким необхідно забезпечити належний рівень охорони.