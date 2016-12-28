Обама підтримав акції протесту проти імміграційного указу Трампа

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Обама також виступив проти дискримінації осіб через їхню віру чи релігію

Колишній президент США Барак Обама виступив на підтримку акцій протесту по всій країні, які почалися після підписання Трампом указу про імміграцію.

Про це повідомляє Politico.

«Реалізація громадянами своїх прав збиратися і бути почутими обраними посадовими особами — саме цього ми чекаємо, коли американські цінності під загрозою», — йдеться в заяві прес-секретаря Обами.

Крім того зазначається, що Обама також виступив проти дискримінації осіб через їхню віру чи релігію.

Це перша заява Обами після його відходу з поста президента країни.