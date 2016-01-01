Трамп поскаржився, що Обама не хоче передавати владу
- Сьогодні, 18:25
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За словами політика, Обама намагається створювати труднощі в процесі передачі влади
Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента Барака Обаму у створенні перешкод при передачі влади. Про це Трамп заявив на Twitter.
«Я роблю все можливе, щоб ігнорувати численні провокаційні заяви президента Обами і створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади - але це не так!», - заявив Трамп.
Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
Як повідомлялося, Трамп має намір скасувати більшість указів Обами.
Нагадаємо, зустріч президента України Петра Порошенка і нового президента США Дональда Трампа може відбутися в лютому 2017 року.