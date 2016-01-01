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    Трамп поскаржився, що Обама не хоче передавати владу

    • Сьогодні, 18:25
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    За словами політика, Обама намагається створювати труднощі в процесі передачі влади

    Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента Барака Обаму у створенні перешкод при передачі влади. Про це Трамп заявив на Twitter.

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    «Я роблю все можливе, щоб ігнорувати численні провокаційні заяви президента Обами і створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади - але це не так!», - заявив Трамп.

    Як повідомлялося, Трамп має намір скасувати більшість указів Обами.

    Нагадаємо, зустріч президента України Петра Порошенка і нового президента США Дональда Трампа може відбутися в лютому 2017 року. 

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