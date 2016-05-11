ОБСЄ не виявила решток начальника «Народної міліції ЛНР» на місці вибуху авто
- Сьогодні, 21:14
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Спостерігачі місії оцінили силу вибуху авто бойовика у 4–5 кг у тротиловому еквіваленті
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не виявила решток тіла чи слідів крові у машині начальника «Народної міліції ЛНР» Олега Анащенка після вибуху.
Про це йдеться у звіті місії 5 лютого.
«Цивільний евакуатор вже був практично готовий відвозити згорілий вщент автомобіль (білий позашляховик), у якого були відірвані дах та передні ліві двері. У салоні автомобіля та поблизу нього СММ не помітила тіл чи слідів крові. Офіцер Збройних сил Російської Федерації зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) повідомив спостерігачам, що вранці в результаті вибуху автомобіля загинув Олег Анащенко, старший за рангом член «ЛНР», — повідомляють в ОБСЄ.
Спостерігачі місії оцінили силу вибуху авто бойовика у 4–5 кг у тротиловому еквіваленті, а також те, що машина вибухнула під час руху.
Раніше повідомлялось, що в окупованому Луганську вранці 4 лютого підірвали авто начальника «Народної міліції ЛНР» Олега Анащенка.