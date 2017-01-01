Обстріл Красногорівки: надходить нова інформація про руйнування і постраждалих

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Обстріл Красногорівки 28 травня

За даними військових, поранення і травми отримали восьмеро людей

Через обстріл Красногорівки постраждали восьмеро людей. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

«Вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми», - йдеться у повідомленні. Там уточнили, що під час обстрілу російські окупанти використали реактивну систему залпового вогню. За даними спостережної групи української сторони СЦКК, на місці події спеціалісти виявили рештки більше десятка реактивних снарядів.

Водночас поліція Донеччина повідомляє поки про чотирьох поранених. Серед них – дві жінки, які проходили лікування в красногорівській лікарні, а також чоловік та жінка, які були поранені по вул. Советській та по пр. Дружби через влучення снарядів.

За даними поліції, від обстрілів з боку ОРДО постраждали вулиці Толстого, Нахімова, Советська, Сковороди (Ворошилова), Маяковського, Хмельницького, Бєлінського. Внаслідок прямого влучення снарядів загорілися школа №2 та красногорівська лікарня, де на той час перебували пацієнти. Співробітники поліції під обстрілом евакуювали персонал та пацієнтів з лікарні. Працівниками ДСНС пожежі у медзакладі та школі були ліквідовані.

За даними представниці Національної поліції Донецької області Наталії Шиман, наразі відомо про 14 пошкоджених будівель.

Як повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, під час ранкового обстрілу російськими окупантами Красногорівки на 50% зруйновано лікарню, розбито дві карети швидкої допомоги і лікарняний автомобіль «Нива».

«Через пошкодження водоводу, більша частина міста залишились без води. Пошкоджено також міську каналізацію. Різних ступенів ушкодження від прямих попадань снарядів зазнали будинки на 10 вулицях. У приватному секторі, близько тридцяти пошкоджень. Інформація уточнюється», - додав він.

Як повідомляв «Главком», вранці 28 травня бойовики почали обстріл Красногорівки. Через обстріли почалися пожежі в міській лікарні і школі. Згодом рятувальники їх загасили. Співробітники поліції під обстрілами розпочали евакуацію персоналу лікарні та пацієнтів відділення.