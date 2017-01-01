Одеський губернатор про стосунки з мером Трухановим: Всім хочеться, щоб у мене був з ним скандал

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Мер Одеси Геннадій Труханов та губернатор області Максим Степанов

За словами Степанова, у скандалі між ним та очільником Одеси зацікавлені передусім журналісти

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов стверджує, що у нього з мером Одеси Геннадієм Трухановим налагоджена чітка робота. Водночас, на його думку, у його скандалі з міським головою зацікавлені передусім журналісти.

Про це Степанов розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Пан Труханов – голова міста, його обрано більшістю одеситів в першому турі на других виборах поспіль. У нас є законодавство, де чітко роз’єднано місцеве самоврядування і обласну державну адміністрацію. Я розумію, що всім хочеться, щоб у мене був з ним скандал. Всі журналісти хочуть цього без винятку, бо це ж цікаво! Вийшли, поскандалили, галас, шум-гам», - розповів очільник Одеської обласної державної адміністрації.

Також Максим Степанов не бажає «вішати кліше» на Труханова та хизується чіткою роботою не лише з мером Одеси, а й з іншими міськими головами регіону.

«Як там його (Труханова, - «Главком») називали – російським шпигуном, бандитом… Там цілий перелік був, але у мене його нема. У мене є чітка робота між облдержадміністрацією і місцевим головою. Так само, як з Білгород-Дністровським мером, з мером Ізмаїла», - резюмував Степанов.

Нагадаємо, Степанов повідомив, які завдання перед ним поставив президент Петро Порошенко.