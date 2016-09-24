Оголошено номінантів президентської премії «Українська книжка року»

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На здобуття премії висуваються книжкові видання українською мовою, видані в Україні протягом останніх трьох років

Претендентів на щорічну премію президента України «Українська книжка року» за 2016 рік оголосили в середу у Києві.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

«У Держкомтелерадіо 25 січня відбулося засідання Комітету з присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року». Шляхом таємного голосування було визначено видання, подані для участі у конкурсі, яким комітет пропонує присудити премію за 2016 рік», - ідеться у повідомленні.

У номінації «За видатні досягнення у галузі художньої літератури» премію пропонується присудити виданням «Синій зошит. Аркуші днів світящих» та «Лад» (автор Мирослав Дочинець, видавництво «Карпатська вежа»). Загалом у цій номінації було розглянуто 19 художніх творів.

У номінації «За вагомий внесок у розвиток українознавства» серед 28 претендентів переможцем визначено видання «Марія Заньковецька» (автор Володимир Корнійчук, видавництво «Криниця»).

У номінації «За сприяння у вихованні підростаючого покоління» серед 20 допущених до конкурсу видань премію запропоновано присудити книжці «Їжак Вільгельм» (автор Тетяна Стус, ТОВ «Видавництво «Віват»).

Із переліком видань, допущених до участі в конкурсі на здобуття премії «Українська книжка року», можна ознайомитися на сайті Держкомтелерадіо.

Премію започатковано відповідно до Указу Президента України від 16 грудня 2009 року з метою відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книги та розвиток вітчизняної видавничої справи. Організаційне забезпечення роботи Комітету зі щорічної премії Президента України «Українська книжка року» покладено на Держкомтелерадіо України.

Премія присуджується у трьох номінаціях. На здобуття премії висуваються книжкові видання українською мовою, видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніш як за півроку до їх висунення.

Диплом лауреата премії видається кожному зі співавторів твору. Лауреатам премії виплачується грошова частина премії, розмір якої становить 100 тисяч гривень. При цьому 50% грошової частини премії виплачується авторові твору (співавторам у рівних частках, якщо інше не передбачено в угоді між ними), 50% - видавництву або видавничій організації.