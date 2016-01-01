Держкіно виділило гроші на екранізацію романа Шкляра «Чорний ворон»

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Письменник Василь Шкляр

Автором сценарію кінопроекту став Андрій Кокотюха

За підтримки Державного агентства з питань кіно відбудеться екранізація історичного роману українського письменника Василя Шкляра «Чорний ворон». Інформація про це з’явилася на Facebook агентства.

«19 грудня Державне агентство України з питань кіно уклало з компанією «ТЕТ-продакшн» контракт про надання кінопроекту «Залишенець. Чорний ворон» державної фінансової підтримки розміром 11 873,5 тис. грн, загальна вартість виробництва фільму — 23 746, 9 тис. грн.», — зазначено у повідомлені.

«Залишенець. Чорний Ворон» базується не лише на однойменному романі-бестселері, а передусім — на реальних подіях та фактах героїчної історії України. Це історія кохання під час визвольної війни. Заради продовження своєї боротьби герой приносить в жертву найдорожче, що є у його житті», — розповів режисер стрічки Олег Туранський.

Автором сценарію кінопроекту, який став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно, став Андрій Кокотюха, продюсерська команда — Олександр Ткаченко, Олена Васільєва, Марина Городецька та Вікторія Забулонська.