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    Окупація Криму може призвести до розпаду Росії - Джемілєв

    • Сьогодні, 09:23
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    Мустафа Джемілєв
    Мустафа Джемілєв

    Росії не вдасться утримати Крим і півострів доведеться повернути Україні або на РФ чекатиме розпад, переконаний Джемілєв

    Анексія Криму не входила в список інтересів Росії і може стати причиною розпаду РФ. Таку думку висловив народний депутат, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю виданню «Апостроф».

    На його думку, анексія Криму стала великою помилкою російської влади. Джемілєв зазначив, що Росії не вдасться утримати Крим і в кінцевому підсумку півострів доведеться повернути Україні або РФ буде чекати розпад.

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    «Взагалі, кожен день, я думаю, наближає цей кінець. Відразу ж, як у мене сталася розмова з Путіним, я звідти виїхав до Брюсселя на нараду НАТО, вони теж говорили, що у нас все рухається повільно, але впевнено», - сказав Джемілєв.

    Лідер кримськотатарського народу вважає, що якщо Росія не змінить свій зовнішньополітичний вектор, її буде чекати розпад.

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    Крим Росія Мустафа Джемілєв
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