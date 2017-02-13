Окупація Криму може призвести до розпаду Росії - Джемілєв

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Мустафа Джемілєв

Росії не вдасться утримати Крим і півострів доведеться повернути Україні або на РФ чекатиме розпад, переконаний Джемілєв

Анексія Криму не входила в список інтересів Росії і може стати причиною розпаду РФ. Таку думку висловив народний депутат, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю виданню «Апостроф».

На його думку, анексія Криму стала великою помилкою російської влади. Джемілєв зазначив, що Росії не вдасться утримати Крим і в кінцевому підсумку півострів доведеться повернути Україні або РФ буде чекати розпад.

«Взагалі, кожен день, я думаю, наближає цей кінець. Відразу ж, як у мене сталася розмова з Путіним, я звідти виїхав до Брюсселя на нараду НАТО, вони теж говорили, що у нас все рухається повільно, але впевнено», - сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу вважає, що якщо Росія не змінить свій зовнішньополітичний вектор, її буде чекати розпад.