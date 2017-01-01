Окупаційна влада Криму відзвітувала про 100 тис. учасників акції «Безсмертний полк»

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Підконтрольний Кремлю очільник Криму Сергій Аксьонов на акції «Безсмертний полк»

Сергій Аксьонов також пройшовся в портретами своїх предків

В окупованому Криму понад 105 тисяч людей взяли участь у марші «Безсмертного полку», приуроченому до 9 травня. Таку цифру назвали в підконтрольному Росії уряді півострова.

Підконтрольний Кремлю очільник Криму Сергій Аксьонов також пройшовся в портретами своїх предків. Про це Аксьонов написав на сторінці у Facebook.

«Сьогодні пройшов в строю «Безсмертного полку» з портретами своїх героїчних предків», - написав він 9 травня.

У Росії «Безсмертний полк» – це хода з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Вона розпочиналася як громадська ініціатива, але впродовж останніх кількох років набрала більш офіційного змісту.

Нині організацією акції займається прокремлівський Загальноросійський народний фронт, після чого почали з’являтися повідомлення, що не всі учасники заходу приходять на нього добровільно. Портрети для участі в акції у Росії можна придбати в магазинах, тобто йдеться вже не про вшанування родичів, а про шану будь-яких учасників тієї війни.

Росія також сприяє організації акції «Безсмертний полк» у деяких країнах колишнього СРСР.

Президент України Петро Порошенко вважає російську акцію «Безсмертний полк» взірцем політичної спекуляції на почуттях людей.

Як повідомлялося, 9 травня біля Меморіалу вічної слави у центрі Києва сталася сутичка між представниками націоналістичних організацій і учасниками акції «Ніхто не забутий, ніщо не забуте» (аналог російської акції «Безсмертний полк»).

Джерело: Крим.Реалії