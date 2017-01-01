Окупанти накрили вогнем позиції ЗСУ: один український боєць загинув

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Зона бойових дій на Донбасі

Терористи вели вогонь з боку окупованих населених пунктів Яковлівка та Ясинувата

Російсько-окупаційні війська застосували міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети по позиціях українських армійців неподалік Авдіївки.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на донецькому напрямку неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних сил України.

«Противник, застосовуючи міномети калібру 120-мм та 82-мм, гранатомети різних систем та кулемети великого калібру, вів вогонь з боку населених пунктів Яковлівка та Ясинувата, що знаходяться на тимчасово непідконтрольній Україні території», - пояснють у штабі.

Нагадаємо, починаючи з 17:20 вівторка бойовики продовжують обстріли ділянок місцевості поблизу Авдіївки, ключових об’єктів інфраструктури та позицій ЗСУ.

«Главком» також повідомляв, що ввечері 2 травня зникло електропостачання на Донецькій фільтрувальній станції, яка забезпечує питною водою більше 600 тисяч мирних мешканців.