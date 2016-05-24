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    Окупанти в Криму по тривозі підняли в повітря винищувачі Су-27

    • Сьогодні, 01:54
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    <span>Російський Су-27</span>
    Російський Су-27

    Боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ЮВО РФ

    В окупованому Криму по тривозі для перевірки бойової готовності підняті в повітря чергові пари винищувачів Су-27 Південного військового округу.

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    Про це розповів начальник прес-служби ЮВО РФ Вадим Астаф'єв.

    «Чергові пари Су-27 авіаційного з'єднання 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, дислокованого в республіці Крим, були підняті в повітря по тривозі», - заявив він.

    Уточнюється, що боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ЮВО РФ Олександр Дворніков.

    Крім того, він вивчив стан навчально-матеріальної бази, бойовий склад і озброєння винищувального авіаційних частин на аеродромі Бельбек.

    Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці за 50 км від Дамаска збили сирійський військовий літак.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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