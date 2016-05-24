Окупанти в Криму по тривозі підняли в повітря винищувачі Су-27

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Російський Су-27

Боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ЮВО РФ

В окупованому Криму по тривозі для перевірки бойової готовності підняті в повітря чергові пари винищувачів Су-27 Південного військового округу.

Про це розповів начальник прес-служби ЮВО РФ Вадим Астаф'єв.

«Чергові пари Су-27 авіаційного з'єднання 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу, дислокованого в республіці Крим, були підняті в повітря по тривозі», - заявив він.

Уточнюється, що боєготовність льотчиків бойових винищувачів перевірив командувач військами ЮВО РФ Олександр Дворніков.

Крім того, він вивчив стан навчально-матеріальної бази, бойовий склад і озброєння винищувального авіаційних частин на аеродромі Бельбек.

Раніше повідомлялося, що сирійські повстанці за 50 км від Дамаска збили сирійський військовий літак.

Джерело: РИА НОВОСТИ