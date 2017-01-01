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    Омелян назвав суму, яка щороку розкрадається в «Укрзалізниці»

    • Сьогодні, 17:01
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    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Міністр інфраструктури розповів про корупційні прояви з боку тих, хто має доступ до управлінських рішень на УЗ

    З «Укрзалізниці» щороку виводиться близько півмільярда доларів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    «Але це не лише прямі втрати УЗ. Це випадки зловживання з рухомим складом: коли офіційно вагонів немає, але на чорному ринку можна їх отримати, доплативши. Зловживання щодо транзиту: коли якісь компанії отримують преференції, а інші – ні», – зазначив він.

    За словами міністра, це начебто і не можна назвати прямими втратами УЗ, «але це точно корупційні прояви з боку тих, хто має доступ до управлінських рішень».

    Як повідомлялось, у столиці викрито масштабну схему розкрадання дизпального на Південно-Західній залізниці. За місяць працівники залізниці розкрадали пального на один мільйон гривень.

    Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Омеляна «Главкому»

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