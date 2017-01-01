Омелян назвав суму, яка щороку розкрадається в «Укрзалізниці»

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Володимир Омелян

Міністр інфраструктури розповів про корупційні прояви з боку тих, хто має доступ до управлінських рішень на УЗ

З «Укрзалізниці» щороку виводиться близько півмільярда доларів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Але це не лише прямі втрати УЗ. Це випадки зловживання з рухомим складом: коли офіційно вагонів немає, але на чорному ринку можна їх отримати, доплативши. Зловживання щодо транзиту: коли якісь компанії отримують преференції, а інші – ні», – зазначив він.

За словами міністра, це начебто і не можна назвати прямими втратами УЗ, «але це точно корупційні прояви з боку тих, хто має доступ до управлінських рішень».

Як повідомлялось, у столиці викрито масштабну схему розкрадання дизпального на Південно-Західній залізниці. За місяць працівники залізниці розкрадали пального на один мільйон гривень.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Омеляна «Главкому»