«Оновлення» армії: 12 генералів отримали підвищення по службі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Муженко

Віктор Муженко вважає, що армія сильна тоді, коли бойова еліта має можливість кар’єрного зростання

За два місяці 2017 року отримали підвищення по службі 12 генералів та 270 офіцерів Збройних Сил України. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Оновлюємо ЗСУ: 12 генералів та 270 офіцерів отримали підвищення по службі. Армія сильна тоді, коли бойова еліта має можливість кар’єрного зростання», - написав він.

Муженко уточнив, що за два останні місяці призначено на вищі посади: чотирьох генералів - на заступників командувачів виду, 2 генерали - на командувачів Оперативних командувань, 6 - на заступників командувачів ОК.

«Маємо 2-х нових командирів бригад і 2-х – командирів полків. Призначено 20 командирів батальйонів і дивізіонів, 97 - командирів рот і 149 командирів взводів2, - додав він.