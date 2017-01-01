ООН б’є тривогу: на Донбасі 1,2 млн людей можуть лишитися без води

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Водопостачання

На сході України фіксуються численні пошкодження важливих інфраструктурних об'єктів, через що відбуваються перебої з водопостачання

Дефіцит водопостачання загрожує близько 1,2 млн жителів Донбасу. Про це повідомляється в звіті «Україна: огляд гуманітарної ситуації», опублікованому на сайті Управління з координації гуманітарних питань ООН.

У звіті ООН ідеться, що на сході України фіксуються численні пошкодження важливих інфраструктурних об'єктів, через що відбуваються перебої з водо- та електропостачання.

Також повідомляється про нещодавній аналіз питань продовольчої безпеки, згідно з даними якого близько 620 тис. осіб на Донбасі перебувають у несприятливій продовольчій ситуації.

Нагадаємо, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням. 4 квітня електропостачання Авдіївки було відновлено, але Донецька фільтрувальна станція наразі до енергоживлення не підключена.

Як заявив Павло Жебровський, на Донеччині пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів інфраструктури.

Джерело: Еспресо ТВ