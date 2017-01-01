Авдіївці повернули світло

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    Відновлення електропостачання Авдіївки
    Відновлення електропостачання Авдіївки

    В Авдіївці сім днів не було електропостачання

    В Авдіївці Донецької області відновлено електропостачання, яке було припинено в результаті пошкодження високовольтної лінії електропередач. Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

    «Авдіївка з електропостачанням. Зранку ремонтна бригада відновила пошкоджену опору», - написав він.

    Жебрівський уточнив, що Донецька фільтрувальна станція наразі до енергоживлення не підключена. «На ДФС пошкоджено трансформаторну підстанцію і туди потрібно відправляти іншу бригаду електромонтажників», - повідомив він.

    За словами Жебрівського, у міських резервуарах запас води ще є, у помешкання вода подається за графіком.

    Нагадаємо, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

    3 квітня, ремонтні бригади вкотре не змогли відновити електропостачання прифронтової Авдіївки на Донеччині через небезпеку обстрілів з боку проросійських бойовиків.

    Як заявив Жебровський, на Донеччині пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів інфраструктури.

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