Авдіївці повернули світло

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Відновлення електропостачання Авдіївки

В Авдіївці сім днів не було електропостачання

В Авдіївці Донецької області відновлено електропостачання, яке було припинено в результаті пошкодження високовольтної лінії електропередач. Про це повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

«Авдіївка з електропостачанням. Зранку ремонтна бригада відновила пошкоджену опору», - написав він.

Жебрівський уточнив, що Донецька фільтрувальна станція наразі до енергоживлення не підключена. «На ДФС пошкоджено трансформаторну підстанцію і туди потрібно відправляти іншу бригаду електромонтажників», - повідомив він.

За словами Жебрівського, у міських резервуарах запас води ще є, у помешкання вода подається за графіком.

Нагадаємо, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

3 квітня, ремонтні бригади вкотре не змогли відновити електропостачання прифронтової Авдіївки на Донеччині через небезпеку обстрілів з боку проросійських бойовиків.

Як заявив Жебровський, на Донеччині пошкоджено майже 11 тисяч об’єктів інфраструктури.