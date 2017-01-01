ООН підтримала нового президента Гамбії

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ООН закликає чинного лідера країни Яйя Джамме мирно залишити свою посаду

Організація Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію про підтримку Адама Барроу на посаді законного президента Гамбії.

Про це повідомляє ABC.

Документ також наполегливо закликає чинного лідера країни Яйя Джамме мирно залишити свою посаду.

Нагадаємо, 19 січня армія Сенегалу оголосила про вторгнення в Гамбію.

Метою інтервенції раніше називалося встановлення влади Адама Берроу, який в грудні переміг на президентських виборах і 19 січня прийняв присягу в посольстві на території Сенегалу.

Чинний лідер Яйя Джамме, який керує країною з 1994 року, відмовляється залишити посаду.

Нагадаємо, військовокомандувач Західноафриканського блоку обіцяв «вжити заходів» о півночі 19 січня та ввести війська в Гамбію, якщо не буде знайдено виходу з політичної кризи, яка склалась в країні.