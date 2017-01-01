Операція «качечка» чи реальні протестні настрої в Росії?
- Сьогодні, 11:28
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Акція протесту в Росії
Учасники прес-конференції проаналізують останні події в Росії
Сьогодні, 28 березня, об 11:30 в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Операція «качечка» чи реальні протестні настрої в Росії?».
Запрошені гості: Олеся Яхно-Бєлковська, політолог, експерт-міжнародник, Федір Клименко, головний редактор «Русский Монтор».
Учасники прес-конференції проаналізують останні події в Росії, зокрема протестні антикорупційні мітинги, мітинги дальнобійників, чи відроджується протестний рух в російському суспільстві, #ДимонОтветит- спланована акція влади чи реальний протест, роль Навального в цих антикорупційних мітингах та злив інформації силовиками щодо демонізації Мєдвєдєва.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: