Звання лідера опозиції для Навального може стати смертельним вироком – Огризко

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Олексій Навальний

Суд заарештував Навального на 15 діб

Те, що Олексій Навальний стає лідером російської опозиції, може стати для нього смертельним вироком. Таку думку висловив в ефірі «5 каналу» екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

«Будь-хто, хто в Росії переходить за дозволені межі – зникає. Наприклад Чуркін – великий російський дипломат сучасності раптово вмер. Він просто попав під роздачу – не в той час і не тоді розмахував всім відомим папірцем», - зазначив він.

«Тому, коли ми кажемо, що Навальний стає силою – це для нього стає початком виконання смертельного вироку, він може бути розтягнутий в часі, але якщо він набере силу, то його біографія швидко прямуватиме до швидкого завершення», – вважає Огризко.

Нагадаємо, 26 березня протягом дня у двох найбільших містах Росії (Москві та Санкт-Петербурзі) затримали більше 1000 людей, які брали участь в антикорупційному мітингу

У Москві в ході проведення акції протесту був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний.

27 березня Тверський районний суд Москви заарештував Олексія Навального на 15 діб. До цього суд також оштрафував політика на 20 тис. рублів (майже 9,5 тис.грн) через організацію мітингу.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

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