Оперативники затримали шахрайку, яка назбирала майже 1,5 млн гривень «на допомогу АТО»

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За даними правоохоронців, усі гроші жінка витратила в гральних салонах

Співробітники Харківського управління СБУ спільно з поліцією припинили протиправну діяльність шахрайки, яка збирала гроші з промислових підприємств у різних регіонах України нібито на допомогу учасникам АТО.

Про це розповів керівник прес-центру Управління СБУ в Харківській області полковник Владислав Абдула.

«Встановлено, що аферу організувала мешканка Черкаської області. Зловмисниця зареєструвала на своє ім'я фіктивний благодійний фонд. Протягом 2016 року вона телефонувала керівникам промислових підприємств з проханням перерахувати гроші на рахунок фонду для надання допомоги підрозділам АТО, дітям, соціально незахищеним верствам населення. Під час телефонних дзвінків представлялася чиновником різних ОДА або помічницею чиновників», - відзначив Абдула.

За його словами, харківські оперативники затримали шахрайку в місті Сміла Черкаської області.

«Задокументовано, що зловмисниця встигла зібрати майже 1,5 млн грн. Усі гроші вона витратила в гральних салонах», - додав Абдула.

За його словами, відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 і 3 ст.190 і ч.1 ст.353 Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

«СБУ закликає керівників підприємств і організацій бути пильними при наданні благодійної допомоги», - наголосив Абдула.