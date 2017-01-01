Оприлюднено імена загиблих під Авдіївкою бійців 72-ї бригади
- Сьогодні, 22:55
-
Розсилка
20 квітня внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України
Поблизу Авдіївки внаслідок обстрілу від осколкових поранень загинули двоє військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Кірієнко та Василь Ніженський.
Про це повідомляє 72 ОМБР у Facebook.
Загиблому Кірієнку з Чернігівщини було 20 років, уманчанину Ніженському – 28.
20 квітня внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України.
На даному напрямку бойовики застосовували танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.