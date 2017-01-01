  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Оприлюднено імена загиблих під Авдіївкою бійців 72-ї бригади

    • Сьогодні, 22:55
    • Розсилка

    20 квітня внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України

    Поблизу Авдіївки внаслідок обстрілу від осколкових поранень загинули двоє військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади Олександр Кірієнко та Василь Ніженський.

    Про це повідомляє 72 ОМБР у Facebook.

    Загиблому Кірієнку з Чернігівщини було 20 років, уманчанину Ніженському – 28.

    20 квітня внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, що розташований неподалік Авдіївки, загинули два військовослужбовці Збройних Сил України.

    На даному напрямку бойовики застосовували танки, міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ