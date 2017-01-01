З’явились фото та відео наслідків сьогоднішнього обстрілу Авдіївки

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Обстріляний житловий будинок

На щастя, ніхто не постраждав

Керівник Донецької обласної Нацполіції В’ячеслав Аброськін опублікував на своїй сторінці у Facebook фото наслідків сьогоднішнього обстрілу бойовиками Авдіївки.

«Бойовики «ДНР» обстрілюють Авдіївку. Попадання в житлові будинки на вул. Менделєєва, 3 і 5, а також на вул. Чкалова, 28. На щастя, постраждалих немає. Місто знову без електрики», - написав він.

Штаб АТО також оприлюднив відео сьогоднішнього танкового обстрілу окупантами житлового району Авдіївки.

Як повідомляв «Главком», сьогодні після ворожих обстрілів без електроенергії залишилась Авдіївка, коксовім та Донецька фільтрувальна станція. Життєвоважливі об'єкти міста підключено до альтернативного енергоживлення.

З початку сьогоднішньої доби танки бойовиків обстріляли Авдіївку.

Також штаб АТО показав руїни в Богданівці після артобстрілу бойовиків

До слова, міністр МВС Арсен Аваков в суботу підписав указ про призначення головного поліцейського Донеччини В’ячеслава Аброськіна заступником керівника Національної поліції України.